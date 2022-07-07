Болельщица готова выйти замуж за Капризова ради сохранения игрока в США

Болельщица «Миннесоты» Кэйли Михалик пообещала выйти замуж за нападающего команды Кирилла Капризова ради сохранения игрока в США.

«Я добровольно выхожу замуж за Кирилла Капризова, чтобы он получил гражданство США. Кирилл, если ты это видишь, давай сходим на свидание», — написала Михалик в Twitter.

Ранее «СЭ» сообщал, что 25-летний россиянин более чем за три месяца до старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вернулся в США из России, где проводил отпуск. Это связано с ситуацией вокруг Ивана Федотова, которого отправили в воинскую часть Северодвинска для прохождения службы.

Ранее в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец нападающего опроверг это в комментарии «СЭ».

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярном чемпионате НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 8 (7+1) очков.