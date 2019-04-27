Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков не сыграет во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Бостоном" (0-1). Об этом в своем "Твиттере" сообщил журналист Брайан Хеджер. Ранее 23-летний россиянин пропустил первую игру с "медведями".
Гавриков присоединился к "Коламбусу" 13 апреля, подписав двухлетний контракт. "Блю Джэкетс" вышли во второй раунд плей-офф, победив "Тампу" с общим счетом 4-0.
В сезоне-2018/19 23-летний Гавриков выступал за СКА. Он провел 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в 18 играх.