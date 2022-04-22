Симмондс оштрафован на 2,5 тысячи долларов за грубую игру против Сергачева

Нападающий «Торонто» оштрафован на 2,5 тысячи долларов за удар российского защитника «Тампы»

Нападающий «Торонто» Уэйн Симмондс получил штраф в размере 2,5 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности НХЛ.

Такое наказание хоккеист получил за грубую игру против защитника «Тампы» Михаила Сергачева.

Игроки вели борьбу на пятаке. Когда судья остановил встречу, Симмондс нанес Сергачеву удар в затылок.

Также штраф в размере 2,5 тысяч получил нападающий «Торонто» Кайл Клиффорд. Он опасно сыграл высокоподнятой клюшкой против форварда «Тампы» Кори Перри.