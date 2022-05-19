Галлан, Саттер и Брюнетт претендуют на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ

НХЛ объявила имена претендентов на приз «Джек Адамс Трофи», который вручают лучшему тренеру сезона в лиге.

На награду претендуют Жерар Галлан («Рейнджерс»), Дэрилл Саттер («Калгари») и Эндрю Брюнетт («Флорида»).

«Рейнджерс» под руководством Галлана стали четвертыми в таблице Восточной конференции, набрав 110 очков в 82 матчах. В плей-офф команда играет во втором раунде с «Каролиной» (счет в серии — 0-1).

Саттер вместе с «Калгари» занял третью строчку в таблице Западной конференции, у команды 111 очков в 82 играх. В плей-офф «Флэймз» играют против «Эдмонтона» во втором раунде (счет в серии — 1-0).

«Флорида» вместе с Брюнеттом стала первой в таблице Восточной конференции и показала лучший результат среди всех команд НХЛ в регулярном чемпионате — 122 очка в 82 матчах. В плей-офф «Пантерз» играют против «Тампы» во втором раунде (счет в серии — 0-1).