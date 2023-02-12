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Сегодня, 02:31

Пресс-служба НХЛ: «Аскаров поднимает планку вратарских празднований»

Сергей Разин
корреспондент
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В пресс-службе НХЛ отреагировали на празднование победы вратаря фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослава Аскарова.

«Аскаров действительно поднимает планку вратарских празднований», — говорится в сообщении.

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Рокфорд». Аскаров отразил 45 бросков и дважды помешал сопернику отличиться по буллитам, а после победы голкипер свалил ворота на себя и сделал жим лежа.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Вашингтон 54 28 26 62
5 Питтсбург 51 26 25 61
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 54 22 32 54
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 39 13 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 52 21 31 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 50 25 25 56
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 53 30 23 65
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 53 25 28 60
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
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31.01
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18.02
12.02 02:00
Флорида – Колорадо
 - : -
12.02 03:00
Каролина – Рейнджерс
- : -
12.02 03:00
Торонто – Коламбус
 - : -
12.02 04:00
Миннесота – Нью-Джерси
 - : -
12.02 04:00
Сент-Луис – Аризона
 - : -
12.02 06:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
12.02 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
12.02 20:30
Монреаль – Эдмонтон
 - : -
12.02 21:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 - : -
12.02 21:00
Филадельфия – Сиэтл
 - : -
12.02 23:00
Вегас – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 78
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 77
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

51 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
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