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Сегодня, 10:19

Галлан о поражении «Айлендерс»: «Мне понравилось, как мы играли и упорно боролись»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4).

«Мы играли хорошо. Мне понравилось, как мы играли и упорно боролись. Они нашли способ забросить три шайбы в третьем периоде, но мне понравилась наша игра большую часть встречи», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» с 15 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 18 очками — на третьей строчке.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Жерар Галлан
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 13 10 3 20
2 Айлендерс 14 9 5 18
3 Каролина 12 8 4 17
4 Филадельфия 12 7 5 16
5 Рейнджерс 14 6 8 15
6 Вашингтон 14 6 8 14
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 22
2 Детройт 13 7 6 17
3 Торонто 14 7 7 17
4 Тампа-Бэй 13 7 6 15
5 Флорида 13 7 6 15
6 Баффало 13 7 6 14
7 Монреаль 13 6 7 13
8 Оттава 12 4 8 8
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 12 8 4 17
2 Даллас 13 8 5 17
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Аризона 12 5 7 11
6 Миннесота 12 5 7 11
7 Нэшвилл 13 5 8 11
8 Сент-Луис 11 3 8 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 12 2 24
2 Сиэтл 14 8 6 18
3 Лос-Анджелес 15 8 7 17
4 Эдмонтон 14 8 6 16
5 Калгари 12 5 7 12
6 Ванкувер 13 4 9 11
7 Анахайм 13 4 9 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
Результаты / календарь
30.10
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13.11
14.11
9.11 03:00
Баффало – Аризона
 1 : 4
9.11 03:00
Нью-Джерси – Калгари
 3 : 2
9.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 4 : 6
9.11 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
3 : 4
9.11 03:00
Торонто – Вегас
 3 : 4 ОТ
9.11 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 5 : 1
9.11 03:30
Детройт – Монреаль
 2 : 3 Б
9.11 03:30
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 2 : 3
9.11 04:00
Виннипег – Даллас
 5 : 1
9.11 06:00
Сиэтл – Нэшвилл
 5 : 1
9.11 06:30
Лос-Анджелес – Миннесота
 1 : 0
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 14 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 14 26
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 13 20
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 14 14
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 13 11
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 15 10
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

 4 1.64
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Детройт

 8 1.88
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