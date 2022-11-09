Галлан о поражении «Айлендерс»: «Мне понравилось, как мы играли и упорно боролись»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4).

«Мы играли хорошо. Мне понравилось, как мы играли и упорно боролись. Они нашли способ забросить три шайбы в третьем периоде, но мне понравилась наша игра большую часть встречи», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

«Рейнджерс» с 15 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 18 очками — на третьей строчке.