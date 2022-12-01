Галак стал седьмым голкипером, побеждавшим с семью разными командами НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву» со счетом 3:1.

Вратарь команды из Нью-Йорка Ярослав Галак стал седьмым голкипером в истории НХЛ, одержавшим победу за семь разных команд. Ранее это сделали Рон Тагнатт (8 побед), Кертис Маккилейни (8), Шон Бурк (8), Алекс Олд (7), Чэд Джонсон (7) и Брайан Буше (7).

В текущем сезоне Галак провел 7 матчей, в которых одержал одну победу и пропустил 20 шайб при 89,7 процента отраженных бросков.