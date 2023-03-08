Форвард «Торонто» О`Райлли выбыл минимум на месяц из-за перелома пальца

Нападающий «Торонто» Райан О`Райлли не сможет выйти на лед в течение как минимум месяца из-за перелома пальца левой руки, сообщает пресс-служба клуба.

32-летний канадец получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (1:4), который состоялся 5 марта.

В сезоне-2022/23 О'Райлли набрал 24 (15+9) очка в 48 матчах за «Торонто».