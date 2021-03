Форвард «Сан-Хосе» Марло вышел на второе место по сыгранным матчам в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло 26 марта провел матч в регулярном сезоне НХЛ против «Аризоны» (0:4).

Для 41-летнего канадца это 1 756 матч в лиге, и по этому показателю он догнал легенду хоккея Марка Мессье. На первом месте Горди Хоу, у которого 1 767 матчей в НХЛ.

За карьеру Марло набрал 1194 (564+630) очка, это 50-й показатель в истории НХЛ. В текущем сезоне — 6 (2+4) очков в 33 играх.

Patrick Marleau's climb to the top continues.



He skated in his 1,756th career game and moves into a tie with Hockey Hall of Fame member Mark Messier for the second-most games played in NHL history. #NHLStats pic.twitter.com/ykiDpoPlQS