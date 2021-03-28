Тренер «Айлендерс» раскритиковал всех игроков, включая Сорокина

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц 28 марта после поражения от «Питтсбурга» (3:6) в матче регулярного сезона НХЛ остался недоволен игрой своей команды.

«Мы играли недостаточно хорошо. У нас было слишком много пассажиров. Ни один игрок не сделал достаточно, включая Илью Сорокина и всех остальных. Мы просто сделали недостаточно», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» занимает второе место в Северном дивизионе с 48 очками.