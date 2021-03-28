Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренер «Айлендерс» раскритиковал всех игроков, включая Сорокина

10:05
Теги:

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц 28 марта после поражения от «Питтсбурга» (3:6) в матче регулярного сезона НХЛ остался недоволен игрой своей команды.

«Мы играли недостаточно хорошо. У нас было слишком много пассажиров. Ни один игрок не сделал достаточно, включая Илью Сорокина и всех остальных. Мы просто сделали недостаточно», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» занимает второе место в Северном дивизионе с 48 очками.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...