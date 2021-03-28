Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первой звездой стал нападающий «Флориды» Картер Верхэге, на счету которого 4 (3+1) очка в матче с «Далласом» (4:3 ОТ).

Вторая звезда — форвард «Каролины» Мартин Нечас, который набрал 4 (2+2) очка в игре с «Тампой» (4:3).

Третьей звездой признан вратарь «Аризоны» Адин Хилл, сыгравший на ноль против «Сан-Хосе» (4:0). Голкипер отразил 34 броска.