Верхэге, Нечас и Хилл — звезды дня в НХЛ
10:27
Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.
Первой звездой стал нападающий «Флориды» Картер Верхэге, на счету которого 4 (3+1) очка в матче с «Далласом» (4:3 ОТ).
Вторая звезда — форвард «Каролины» Мартин Нечас, который набрал 4 (2+2) очка в игре с «Тампой» (4:3).
Третьей звездой признан вратарь «Аризоны» Адин Хилл, сыгравший на ноль против «Сан-Хосе» (4:0). Голкипер отразил 34 броска.
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