Форвард «Рейнджерс» Какко пропустит минимум месяц из-за травмы

Форвард «Рейнджерс» Каапо Какко из-за травмы пропустит около месяца, сообщает официальный сайт НХЛ.

20-летний финн уже пропустил шесть матчей из-за травмы верхней части тела. главный тренер команды Жерар Галлан не сообщил, перенес ли Какко операцию и потребуется ли она.

В текущем сезоне Какко провел 37 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.