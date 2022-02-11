Малкин может сыграть против «Нью-Джерси»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси», сообщает сайт НХЛ.

Решение об участии Малкина в матче против «Дэвилз» в воскресенье будет принято в день игры.

Нападающий пропустил две игры после попадания в ковид-список. В 12 матчах сезона Малкин набрал 13 (5+8) очков, в том числе 10 (3+7) во время девятиматчевой результативной серии. Он провел первую игру в сезоне 11 января из-за операции на колене, перенесенной в межсезонье.