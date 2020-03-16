Форвард «Колорадо» играет в хоккей дома с детьми. На позиции вратаря

Нападающий «Колорадо» Мэтт Кэлверт не расстается с хоккеем даже после прерывания сезона из-за эпидемии коронавируса. 30-летний форвард воспользовался вынужденной паузой в сезоне и сыграл в хоккей со своими сыновьями. При этом он выступил в роли вратаря.

«Никаких перерывов!!!» — прокомментировал Кэлверт свои семейные фотографии в Twitter.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров, включая регулярный сезон НХЛ, были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин.