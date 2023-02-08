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Сегодня, 14:45

Пономарев об игре в США: «Здесь никто не наказывает — не придется полировать лавку за ошибку»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как отличается тренерский подход в России и США.

— В чем ты добавил за полтора года в системе «Каролины»? Мне кажется, что ты стал более взрывным в плане катания.

— Возможно. Мне кажется, что у меня чуть-чуть изменился склад ума — стал принимать меньше поспешных действий. Даже при здешнем прессинге и маленькой коробке всегда есть 2-3 секунды подумать — не нужно бездумно отбрасывать шайбу. Иногда, когда нет времени, просто чуть пробрасываю ее в чужую зону, иногда — играю чуть потоньше.

Можно иной раз сделать тонкую передачу, которую перехватят. Если ее перехватят, то ничего страшного, если нет — получится классный пас. Нужно не бояться пробовать. Мы играем все в АХЛ. Даже в НХЛ Кучеров и Макдэвид ошибаются в дриблинге или при передачах. Здесь никто за это не наказывает — тебе не придется полировать лавку за ошибку.

В сезоне-2022/23 Пономарев набрал 22 (10+12) очка в 37 матчах за «Чикаго Вулвз».

Василий Пономарев. «Я показал яйца, и в «Спартаке» все поняли». Неприкрытая правда от молодого центра, играющего в США

Хоккей
Василий Пономарев
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