Пономарев о достатке: «Был момент в жизни, когда отец за 15 тысяч рублей в месяц стал тренером»

Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» выразил свое отношение к деньгам, которые зарабатывает хоккеем.

— Ахаэловской зарплаты на жизнь хватает?

— У меня был момент в жизни, когда отец ушел с работы и за 15 тысяч рублей в месяц стал тренером. Я в принципе адаптирован ко всему. Мне много не нужно. По ресторанам здесь не любитель ходить — готовлю сам.

Если ты считаешь, что тебе не хватает этих денег, то это какая-то завышенная самооценка и требования к себе.

У меня всего хватает. Если чего-то недостает, то всегда можно найти выход: либо от чего-то избавиться, либо найти какой-то дополнительный заработок.

Ранее Пономарев назвал отличие в подходе тренеров к работе с хоккеистами в России и в США.