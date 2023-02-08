Пономарев о достатке: «Был момент в жизни, когда отец за 15 тысяч рублей в месяц стал тренером»
Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» выразил свое отношение к деньгам, которые зарабатывает хоккеем.
— Ахаэловской зарплаты на жизнь хватает?
— У меня был момент в жизни, когда отец ушел с работы и за 15 тысяч рублей в месяц стал тренером. Я в принципе адаптирован ко всему. Мне много не нужно. По ресторанам здесь не любитель ходить — готовлю сам.
Если ты считаешь, что тебе не хватает этих денег, то это какая-то завышенная самооценка и требования к себе.
У меня всего хватает. Если чего-то недостает, то всегда можно найти выход: либо от чего-то избавиться, либо найти какой-то дополнительный заработок.
Ранее Пономарев назвал отличие в подходе тренеров к работе с хоккеистами в России и в США.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|28
|22
|64
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|49
|21
|28
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|29
|23
|68
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|49
|27
|22
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|3
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|4
|Эдмонтон
|51
|29
|22
|62
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
|8.02
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|8.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|8.02
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|4 : 0
|8.02
|03:30
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 5
|8.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|1 : 5
|8.02
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|75
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|39
|2.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26