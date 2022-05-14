«Флорида» одержала три волевые победы в серии с «Вашингтном»

«Флорида» победила «Вашингтон» (4:3 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2.

«Пантеры» одержали три волевые победы подряд, ранее — 5:3 и 3:2. При этом в пятом матче «Флорида» уступала по ходу игры со счетом 0:3.

В истории НХЛ было только три случая, когда команда одерживала четыре волевые победы в серии. Это делали «Вегас» (2021 год, серии против «Колорадо»), «Анахайм» (2015, «Виннипег») и «Нью-Джерси» (2012, «Филадельфия).

Во втором раунде «Флорида» встретится с победителем пары «Тампа» — «Торонто».