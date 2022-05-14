Задоров и Наместников поучаствовали в массовой драке в концовке матча «Даллас» — «Калгари»

«Даллас» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» (4:2).

В концовке встречи игроки устроили массовую драку, в которой поучаствовали защитник «Флэймз» Никита Задоров и форвард «Старз» Владислав Наместников.

Ранее Задоров провел силовой прием на форварде Люке Гленденинге. Нападающему разбили нос и потребовалась помощь медиков.

Счет в серии 3-3. Седьмой матч пройдет 16 мая и начнется в 4:30 мск.