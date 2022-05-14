Нападающий «Флориды» забил три победных гола подряд в серии с «Вашингтоном»

«Вашингтон» проиграли «Флориде» (3:4 ОТ) в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли.

Автором решающей шайбы в овертайме стал форвард «Флориды» Картер Верхэге.

Форвард забил победный гол за «Пантер» в третьем матче подряд.

Более длительную серию в истории НХЛ выдал один человек — нападающий «Айлендерс» Кларк Гиллис, который в плей-офф 1977 года забивал победные голы в четырех матчах подряд.