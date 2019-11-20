«Флорида» обыграла «Филадельфию», Бобровский сделал 35 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (5:2). Для «Флайерз» это четвертое поражение кряду.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Филадельфия» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Санхейм — 2 (Майерс, Хэйс), 6:26 — 0:1. Сивиур — 2 (Матесон, Коннолли), 10:38 — 1:1. Коннолли — 8 (Трочек), 12:30 — 2:1. Барков — 7 (Дадонов, Браун), 26:46 — 3:1. Юбердо — 10 (Барков, Дадонов), 30:23 — 4:1. Фрост — 1 (Конекны), 34:20 — 4:2. Хоффман — 9 (п.в.), 57:28 — 5:2.

Вратари: Бобровский — Харт (Эллиотт, 30:23, 56:14 — 57:28).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (11+10+5) — 37 (13+10+14).

Наши: Дадонов (16.29/7/+2) — Проворов (27.10/2/-2).

20 ноября. Майами. BB&T Center.

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