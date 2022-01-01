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«Флорида» переиграла «Монреаль», Бобровский отразил 22 броска

23:36
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«Флорида» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантеры» взяли верх со счетом 5:2.

Три результативные передачи сделал нападающий Джонатан Юбердо. Дубль оформил форвард Сэм Беннет.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 24.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Монреаль» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Беннетт — 10 (Дюклер, Юбердо), 0:32 — 1:0. Друэн — 5 (Нику, Савар), 3:48 — 1:1. Сузуки — 7 (Юленен, Нику), 29:29 — 1:2. Барков — 12 (бол., Райнхарт, Юбердо), 35:02 — 2:2. Ватрано — 8 (Райнхарт, Типпетт), 37:30 — 3:2. Беннетт — 11 (Уигар, Юбердо), 40:15 — 4:2. Марчмент — 2 (Лунделл), 53:04 — 5:2.

Вратари: Бобровский — Монтембо.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 48 (15+21+12) — 31 (15+6+10).

Наши: Мамин (13.16/2/-1) — -.

1 января. Майами. FLA Live Arena.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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