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НХЛ отложила еще девять матчей регулярного чемпионата

23:22
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Национальная хоккейная лига объявила о переносе восьми игр в Канаде из-за ограничений на посещаемость арен, введенных в некоторых городах этой страны. Эти матчи состоятся позднее, когда меры безопасности будет отменены частично или полностью.

В связи с переносом трех выездных матчей «Айлендерс» в Канаде, отложена и встреча этой команды с «Сиэтл Кракен» в Сиэтле, которая должна была состояться во вторник, 4 января.

Новые даты проведения этих игр будут объявлены позднее.

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Иван Шитик все материалы автора
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