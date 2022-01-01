НХЛ отложила еще девять матчей регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига объявила о переносе восьми игр в Канаде из-за ограничений на посещаемость арен, введенных в некоторых городах этой страны. Эти матчи состоятся позднее, когда меры безопасности будет отменены частично или полностью.

SCHEDULE UPDATE: The @NHL announced today that eight additional games will be rescheduled for dates later in the season.



Details: https://t.co/8EuE4xfrpV pic.twitter.com/B2Y1Ra5Gyw — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 31, 2021

В связи с переносом трех выездных матчей «Айлендерс» в Канаде, отложена и встреча этой команды с «Сиэтл Кракен» в Сиэтле, которая должна была состояться во вторник, 4 января.

Новые даты проведения этих игр будут объявлены позднее.