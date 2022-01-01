НХЛ отложила еще девять матчей регулярного чемпионата
23:22
Национальная хоккейная лига объявила о переносе восьми игр в Канаде из-за ограничений на посещаемость арен, введенных в некоторых городах этой страны. Эти матчи состоятся позднее, когда меры безопасности будет отменены частично или полностью.
В связи с переносом трех выездных матчей «Айлендерс» в Канаде, отложена и встреча этой команды с «Сиэтл Кракен» в Сиэтле, которая должна была состояться во вторник, 4 января.
Новые даты проведения этих игр будут объявлены позднее.
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю