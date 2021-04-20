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34 сэйва Бобровского помогли «Флориде» победить «Коламбус»

04:40
20 апреля. «Флорида» — «Коламбус» — 4:2. Фото ХК «Флорида»
20 апреля. «Флорида» — «Коламбус» — 4:2. Фото ХК «Флорида»
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 4:2.

В составе «Пантерз» дубль на счету Фрэнка Ватрано, еще по шайбе забросили Сэм Беннетт и Радко Гудас. Гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда и Зака Далпе. Российские игроки Никита Гусев и Владислав Гавриков закончили встречу с коэффициентами полезности «-1» и «-2» соответственно. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска.

После этого матча «Флорида» с 63 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 39 очками — на седьмой строчке.

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