34 сэйва Бобровского помогли «Флориде» победить «Коламбус»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 4:2.

В составе «Пантерз» дубль на счету Фрэнка Ватрано, еще по шайбе забросили Сэм Беннетт и Радко Гудас. Гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда и Зака Далпе. Российские игроки Никита Гусев и Владислав Гавриков закончили встречу с коэффициентами полезности «-1» и «-2» соответственно. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска.

После этого матча «Флорида» с 63 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 39 очками — на седьмой строчке.