Флери после победы над «Лос-Анджелесом» вышел к журналистам в футболке с изображением Капризова

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» (6:3).

После встречи вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери вышел на общение с журналистами в футболке с изображением Кирилла Капризова, который отметился заброшенной шайбой.

Отметим, 24-летний россиянин с 42 голами обновил рекорд франшизы по заброшенным шайбам за сезон.

В текущем сезоне Капризов провел 70 матчей, в которых набрал 89 (42+47) очков.