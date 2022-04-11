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Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес». «Уайлд» отыгрались с 0:3

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
11 апреля. «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:3.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 6:3.

В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов, Мэттью Болди, Джаред Сперджен, Матс Цуккарелло, Маркус Фолиньо и Ник Бьюгстад. У «Кингз» шайбы забросили Расмус Купари, Карл Грундстрем и Адриан Кемпе.

Отметим, «Миннесота» отыгралась со счета 0:3.

После этого матча «Миннесота» с 94 очками занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 86 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)

Голы: Купари — 5 (мен., Мур), 1:33 — 0:1. Грундстрем — 9, 8:22 — 0:2. Кемпе — 32 (бол., Дурзи, Дано), 10:17 — 0:3. Капризов — 42 (бол., Болди, Сперджен), 16:04 — 1:3. Болди — 13 (Фиала, Миддлтон), 16:54 — 2:3. Сперджен — 7, 21:39 — 3:3. Зуккарелло — 23 (Хартман), 29:46 — 4:3. Фолиньо — 21 (Бенн, Гринуэй), 33:59 — 5:3. Бьюгстад — 6 (Миддлтон), 43:16 — 6:3.

Вратари: Флери — Петерсен.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 33 (10+13+10) — 34 (11+16+7).

Наши: Капризов (18.18/4/0), Куликов (21.11/1/+1) — -.

10 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19104 зрителя.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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