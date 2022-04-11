Гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес». «Уайлд» отыгрались с 0:3
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 6:3.
В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов, Мэттью Болди, Джаред Сперджен, Матс Цуккарелло, Маркус Фолиньо и Ник Бьюгстад. У «Кингз» шайбы забросили Расмус Купари, Карл Грундстрем и Адриан Кемпе.
Отметим, «Миннесота» отыгралась со счета 0:3.
После этого матча «Миннесота» с 94 очками занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 86 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)
Голы: Купари — 5 (мен., Мур), 1:33 — 0:1. Грундстрем — 9, 8:22 — 0:2. Кемпе — 32 (бол., Дурзи, Дано), 10:17 — 0:3. Капризов — 42 (бол., Болди, Сперджен), 16:04 — 1:3. Болди — 13 (Фиала, Миддлтон), 16:54 — 2:3. Сперджен — 7, 21:39 — 3:3. Зуккарелло — 23 (Хартман), 29:46 — 4:3. Фолиньо — 21 (Бенн, Гринуэй), 33:59 — 5:3. Бьюгстад — 6 (Миддлтон), 43:16 — 6:3.
Вратари: Флери — Петерсен.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 33 (10+13+10) — 34 (11+16+7).
Наши: Капризов (18.18/4/0), Куликов (21.11/1/+1) — -.
10 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19104 зрителя.
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|20
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|П
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|52
|20
|110
|2
|Миннесота
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|27
|94
|3
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|41
|31
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|5
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|71
|40
|31
|84
|6
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|77
|7
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|59
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|72
|22
|50
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|П
|О
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|97
|2
|Эдмонтон
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|42
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|74
|38
|36
|86
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|73
|40
|33
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|5
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|38
|80
|6
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|73
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|7
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|29
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|49
|52
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Каролина – Анахайм
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|11.04
|02:00
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Чикаго – Даллас
|- : -
|11.04
|02:30
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
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Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
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|И
|КН
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
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|49
|2.09
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