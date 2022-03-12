«Филадельфия» не собирается обменивать Проворова

Руководство «Филадельфии» отвергло возможность обмена защитника Ивана Проворова, сообщает журналист Энтони Ди Марко.

Ранее появлялись слухи, что на 25-летнего россиянина претендуют «Вегас» и «Сент-Луис».

Контракт Проворова рассчитан до конца сезона-2024/25. Средняя зарплата по соглашению составляет 6,75 миллиона долларов.

В этом регулярном чемпионате Проворов провел 54 матча и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «минус 8».