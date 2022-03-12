Нападающий «Колорадо» Ландескуг перенесет операцию на колене. Игрок выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Колорадо» Ландескуг завтра перенесет операцию на колене. Игрок выбыл на неопределенный срок, точные сроки его восстановления не называются, сообщает журналист Давид Паньотта.

В нынешнем сезоне 29-летний швед провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 59 (30+29) очков при показателе полезности «плюс 27».

Его контракт с кэпхитом в 7 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.