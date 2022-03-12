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Сегодня, 22:01

Нападающий «Колорадо» Ландескуг перенесет операцию на колене. Игрок выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Колорадо» Ландескуг перенесет операцию на колене
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Колорадо» Ландескуг завтра перенесет операцию на колене. Игрок выбыл на неопределенный срок, точные сроки его восстановления не называются, сообщает журналист Давид Паньотта.

В нынешнем сезоне 29-летний швед провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 59 (30+29) очков при показателе полезности «плюс 27».

Его контракт с кэпхитом в 7 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2028/29.

Габриэль Ландескуг
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
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Коламбус – Миннесота
 3 : 2 Б
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Питтсбург – Вегас
 5 : 2
12.03 03:30
Айлендерс – Виннипег
 5 : 2
12.03 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
12.03 20:30
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
12.03 23:00
Каролина – Филадельфия
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 58 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 38 2.02
Джереми Суэймен

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Бостон

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Якоб Маркстрем

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Калгари

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