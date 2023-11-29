«Торонто» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 25 очками в 20 матчах, «Флорида» идет на третьей строчке с 28 очками в 22 играх.

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