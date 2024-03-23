«Филадельфия» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» в домашнем матче обыграла «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» является лидерами турнирной таблицы НХЛ, набрав 97 очков после 72 игр. «Филадельфия» находится на 7-й строчке в Восточной конференции, набрав 81 очков в 71 матче.

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