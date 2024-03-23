«Айлендерс» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» дома обыграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» идут десятыми в Восточной конференции, набрав 73 очка. «Виннипег» занимает четвертое место на Западе с 93 очками.