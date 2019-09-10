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«Филадельфия» близка к подписанию новых контрактов с Конекны и Проворовым

18:29
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«Филадельфия» планирует подписать новые контракты с Трэвисом Конекны и Иваном Проворовым, сообщает журналист Дэйв Айзек со ссылкой на генменеджера Чака Флетчера. Чешский форвард и российский защитник находятся в статусе ограниченно свободных агентов. Оба защищают цвета «Флайерз» с 2016 года.

В сезоне-2018/19 Конекны провел 82 матча и набрал 49 (24+25) очков в регулярном чемпионате НХЛ. На счету Проворова также 82 встречи и 26 (7+19) очков.

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