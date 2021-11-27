Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на хет-трик российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:3).

«Великим этот рекорд будет тогда, когда Александр обойдет Гретцки. В спорте вторых, третьих, десятых мало кто помнит. Я уже говорил не раз. Александр Михайлович сумеет добиться главного — обойти Гретцки, рекорд которого совсем недавно казался недосягаемым. Это будет великое событие в мире спорта. Он это понимает, что не маловажно. Он играет с таким вдохновением и настроем. Мы будем радоваться каждой забитой шайбе Овечкина, но цель у него одна. Миссия определена. Видно, что команда играет на него», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкин забросил три шайбы в ворота соперника. Теперь на его счету 748 голов в НХЛ за карьеру, а в этом сезоне — 18 шайб в 21 матче.

После этого матча «Вашингтон» и «Флорида» набрали по 31 очку и занимают 3-е и 2-е места в Восточной конференции.