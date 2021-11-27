«Овечкин 100 процентов будет биться за рекорд Гретцки». Каспарайтис прокомментировал хет-три Овечкина

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал хет-трик 36-летнего российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой (4:3). По его словам, рекорд капитан может побиться за рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб за карьеру.

«Конечно, Саша Овечкин — большой молодец. Мы все за него искренне болеем, в каждой игре за него переживает весь хоккейный мир, вся спортивная Россия, — цитирует «Чемпионат» Каспарайтиса. — Мы все следим за ним и желаем Саше только удачи. Это великий спортсмен. Не очень понравилось, как Том Уилсон неудачно попал в голову Сереге Бобровскому. Это тот момент, который меня расстроил. В целом же «Кэпиталз» играли здорово, не давали «пантерам» много бросать, отлично блокировали чужие броски.

Если вы следите за «Флоридой», то увидите, что эта команда очень много бросает в этом сезоне. И это даже с учетом травмы Саши Баркова. За «Флоридой» и «Каролиной» в этом плане сейчас просто приятно наблюдать. Овечкин и рекорд Гретцки? Саша 100 процентов будет биться за его покорение. Если он в свои 36 лет так выглядит и готов забрасывать столько шайб, то почему бы и нет?".

Овечкин в этом сезоне провел 21 матч, в которых набрал 36 (18+18) очков.