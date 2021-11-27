Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в матче против «Флориды».

«Красавец! Для любого болельщика и любителя хоккея приятно слышать такие новости. Это конкуренция с Гретцки. Ни один я говорил, что у Александра большие шансы догнать его. Пожелаем ему удачи, чтобы он обогнал Гретцки. Это поднимет уровень хоккея, дети захотят заниматься этим спортом. Мы все очень рады за Александра. Его сейчас не остановить! Не дай Бог будут травмы», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В ночь на 27 ноября «Вашингтон» победил «Флориду» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него первым в нынешнем сезоне. 36-летний россиянин набрал уже 36 (18+18) очков в 21 встрече и идет на втором месте в таблице бомбардиров.