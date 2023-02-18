Дементьев — о безголевой серии Свечникова: «Не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет»
Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о безголевой серии российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Он не забивал уже 18 матчей подряд.
«Безголевые серии встречаются и случаются у всех игроков, каких вы только можете себе представить. Бывают такие моменты, что ребята достаточно долго просто не набирают очков. Поэтому здесь нужно работать и стараться, чтобы это время прошло быстро, так или иначе закончилось. Вспомните Валерия Ничушкина и его серию, когда он очень много не мог забить, а потом стал героем команды из Колорадо, когда они выиграли Кубок Стэнли. Так что не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет», — цитирует Metaratings.ru Дементьева.
В этом сезоне Свечников набрал 46 (19+27) очков в 54-х матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
|Нью-Джерси
|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|54
|32
|22
|72
|4
|Питтсбург
|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|57
|28
|29
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
|7
|Филадельфия
|56
|22
|34
|54
|8
|Коламбус
|55
|17
|38
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|54
|41
|13
|87
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|58
|28
|30
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
|Баффало
|53
|27
|26
|58
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|52
|25
|27
|56
|6
|Сент-Луис
|54
|26
|28
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|3
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|55
|17
|38
|40
|18.02
|03:00
|
Айлендерс – Питтсбург
|- : -
|18.02
|03:00
|
Оттава – Чикаго
|- : -
|18.02
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -
|18.02
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|18.02
|22:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|18.02
|22:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|23
|2.21