Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:09

27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Виннипег»

Сергей Разин
корреспондент

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «островитян» дубль оформил Джош Бэйли, еще по шайбе забросили Брок Нельсон, Андрес Ли и Кэл Клаттербак, вратарь Семен Варламов отразил 27 бросков. У «Джетс» голы на счету Кайл Коннор и Блейк Уилер.

После этого матча «Айлендерс» с 54 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 62 очками — на 12-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Виннипег» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Нельсон — 23 (бол., Бовилье, Добсон), 6:38 — 1:0. Коннор — 36 (Элерс, Пионк), 16:58 — 1:1. Бэйли — 5 (Пажо, Палмиери), 21:09 — 2:1. Ли — 20 (Нельсон, Бовилье), 21:49 — 3:1. Уилер — 8 (Штястны, Демело), 40:20 — 3:2. Бэйли — 6 (Пелек, Пажо), 47:14 — 4:2. Клаттербак — 6 (п.в., Сизикас), 55:16 — 5:2.

Вратари: Варламов — Хеллибак (54:56 — 55:16).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 38 (11+11+16) — 29 (6+9+14).

Наши: — - Свечников (13.14/0/-1).

12 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Коламбуса» Чинахов признан второй звездой матча против «Миннесоты»

НХЛ, расписание и результаты матчей 12 марта: «Ванкувер» — «Вашингтон» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 57 40 17 85
2 Питтсбург 59 35 24 79
3 Рейнджерс 58 36 22 77
4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 59 21 38 50
8 Аризона 57 18 39 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 60 32 28 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
Результаты / календарь
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
12.03 03:00
Коламбус – Миннесота
 3 : 2 Б
12.03 03:00
Питтсбург – Вегас
 5 : 2
12.03 03:30
Айлендерс – Виннипег
 5 : 2
12.03 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
12.03 20:30
Нэшвилл – Сент-Луис
 - : -
12.03 23:00
Каролина – Филадельфия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 58 82
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 81
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 79
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 55 44
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 58 38
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 58 38
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 27 2.06
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 45 2.09
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости