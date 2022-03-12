27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Виннипег»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «островитян» дубль оформил Джош Бэйли, еще по шайбе забросили Брок Нельсон, Андрес Ли и Кэл Клаттербак, вратарь Семен Варламов отразил 27 бросков. У «Джетс» голы на счету Кайл Коннор и Блейк Уилер.

После этого матча «Айлендерс» с 54 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 62 очками — на 12-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Виннипег» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Нельсон — 23 (бол., Бовилье, Добсон), 6:38 — 1:0. Коннор — 36 (Элерс, Пионк), 16:58 — 1:1. Бэйли — 5 (Пажо, Палмиери), 21:09 — 2:1. Ли — 20 (Нельсон, Бовилье), 21:49 — 3:1. Уилер — 8 (Штястны, Демело), 40:20 — 3:2. Бэйли — 6 (Пелек, Пажо), 47:14 — 4:2. Клаттербак — 6 (п.в., Сизикас), 55:16 — 5:2.

Вратари: Варламов — Хеллибак (54:56 — 55:16).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 38 (11+11+16) — 29 (6+9+14).

Наши: — - Свечников (13.14/0/-1).

12 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.