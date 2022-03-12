27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Виннипег»
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Виннипег» со счетом 5:2.
В составе «островитян» дубль оформил Джош Бэйли, еще по шайбе забросили Брок Нельсон, Андрес Ли и Кэл Клаттербак, вратарь Семен Варламов отразил 27 бросков. У «Джетс» голы на счету Кайл Коннор и Блейк Уилер.
После этого матча «Айлендерс» с 54 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 62 очками — на 12-й строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Виннипег» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Нельсон — 23 (бол., Бовилье, Добсон), 6:38 — 1:0. Коннор — 36 (Элерс, Пионк), 16:58 — 1:1. Бэйли — 5 (Пажо, Палмиери), 21:09 — 2:1. Ли — 20 (Нельсон, Бовилье), 21:49 — 3:1. Уилер — 8 (Штястны, Демело), 40:20 — 3:2. Бэйли — 6 (Пелек, Пажо), 47:14 — 4:2. Клаттербак — 6 (п.в., Сизикас), 55:16 — 5:2.
Вратари: Варламов — Хеллибак (54:56 — 55:16).
Штраф: 2 — 10.
Броски: 38 (11+11+16) — 29 (6+9+14).
Наши: — - Свечников (13.14/0/-1).
12 марта. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|40
|17
|85
|2
|Питтсбург
|59
|35
|24
|79
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|59
|31
|28
|72
|5
|Коламбус
|59
|29
|30
|61
|6
|Айлендерс
|55
|23
|32
|54
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|57
|18
|39
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|57
|33
|24
|73
|3
|Миннесота
|57
|34
|23
|72
|4
|Нэшвилл
|57
|33
|24
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|59
|26
|33
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|60
|32
|28
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|58
|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
|12.03
|03:00
|
Коламбус – Миннесота
|3 : 2 Б
|12.03
|03:00
|
Питтсбург – Вегас
|5 : 2
|12.03
|03:30
|
Айлендерс – Виннипег
|5 : 2
|12.03
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|- : -
|12.03
|20:30
|
Нэшвилл – Сент-Луис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Каролина – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09