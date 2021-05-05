Евгений Кузнецов попал в COVID-протокол во второй раз в сезоне

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов попал в COVID-протокол, сообщает в Twitter журналист Том Гулитти.

Россиянин пропустил предыдущую встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). Тогда сообщалось, что он и голкипер Илья Самсонов были отстранены от игры, так как опоздали на командное собрание.

В середине января российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр и тренировок из нарушения протокола НХЛ по борьбе с коронавирусом. Как стало известно позднее, игроки находились в одном номере без защитных масок.

Из-за нарушения игроки пропустили четыре матча после чего Овечкин и Орлов вернулись в состав и сыграли первый после карантина матч уже 31 января. Кузнецов и Самсонов получили право возобновить тренировки 8 февраля.