Хартли заявил, что Ковальчук хочет продолжить карьеру в НХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, где намерен продолжить карьеру нападающий Илья Ковальчук.

«Он хочет играть в НХЛ. Нет никаких сомнений.

Когда зашла речь о его переходе в «Авангард», то я сказал ему: «Приезжай и покажи, на что ты еще способен». Кови помог нам в плей-офф. Но он мечтает выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова тренера Sportsnet.

В декабре 2020-го Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» и во второй раз вернулся к выступлениям в России. Последним клубом россиянина в НХЛ был «Вашингтон».

В НХЛ российский форвард в общей сложности провел 13 лет. На счету Ковальчука 966 матчей и 904 очка (454 шайбы и 450 передач).

Победа в Кубке Гагарина с «Авангардом» стала третьей в карьере Ковальчука. До этого он дважды завоевывал трофей в составе СКА.