Капризов: «В плане «Колдера» я особо не парюсь»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, в какой форме подходит к концу регулярного чемпионата НХЛ.

«Ничего не менял в своей игре, — сказал Капризов сайту НХЛ. — У нас по сравнению с началом сезона намного прибавило большинство. Мы очень плохо играли большинство, а сейчас внесли коррективы и стали забивать. Этот компонент очень многое значит в лиге».

«Миннесота» оформила путевку в плей-офф и продолжает бороться с «Вегасом» и «Колорадо» за первую строчку в дивизионе.

«У нас очень хороший коллектив, — заметил Капризов. — Все близко друг с другом общаются и в раздевалке, и на льду, и за его пределами. Чувствуется некий кулак, стержень. Мы хорошо играем, где-то ошибаемся, но ошибаются все. Такие победы, как в последних играх, еще больше сплачивают коллектив. Так что посмотрим. Честно, не люблю загадывать, давать прогнозы на то, как мы сыграем. Нужно играть в свой хоккей, и всё получится».

За несколько матчей до конца регулярного чемпионата Капризов продолжает оставаться фаворитом в гонке за «Колдер Трофи». Он лидирует среди дебютантов лиги по количеству очков (45) и голов (24).

«Сложно не следить (за гонкой «Колдера»), потому что кто-то что-нибудь скидывает (в телефон), — улыбнулся Капризов. — Но у меня сейчас все хорошо с командой, потому что у нас плей-офф и для меня это важнее. В плане «Колдера» я особо не парюсь. Хочется подготовиться к плей-офф и хорошо сыграть».

«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.