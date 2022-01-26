Нападающий Эвандер Кейн провел встречу с руководством «Эдмонтона». Он общался с генеральным менеджером Кеном Холландом и главным тренером Дэйвом Типпеттом, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ.

Позже «Сан-Хосе» расторг контракт с 30-летним форвардом. Лига изучает, насколько правомерным было это решение. Если НХЛ и профсоюз утвердят расторжение контракта, то «Эдмонтон» сможет подписать форварда в качестве свободного агента. Ожидается, что решение лиги может быть объявлено в ближайшие 24 часа.

Кейн не играл в НХЛ в этом сезоне. Всего он провел в лиге 769 матчей, в которых набрал 506 (264+242) очков.