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Сегодня, 14:39

Нападающий «Питтсбурга» перенес успешную операцию

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Питтсбурга» Джейсон Зукер перенес успешную операцию. Точные сроки восстановления игрока не называются, но он точно пропустит еще несколько недель, сообщает TSN.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 31 матч, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Его контракт с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год истекает после окончания сезона-2022/23.

ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Питтсбург 42 27 15 59
3 Каролина 39 28 11 58
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Айлендерс 35 15 20 36
7 Нью-Джерси 41 15 26 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 43 29 14 63
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 36 13 23 29
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 29 11 61
2 Нэшвилл 44 27 17 57
3 Сент-Луис 42 25 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 39 17 22 41
7 Чикаго 42 15 27 37
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 25 18 53
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Калгари 37 19 18 44
5 Сан-Хосе 42 21 21 44
6 Эдмонтон 38 20 18 42
7 Ванкувер 42 18 24 41
8 Сиэтл 42 13 29 30
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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 38 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 58
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 43 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 43 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 43 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

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 13 1.88
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Игорь Шестеркин

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Фредерик Андерсен

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