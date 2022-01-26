Нападающий «Питтсбурга» перенес успешную операцию

Нападающий «Питтсбурга» Джейсон Зукер перенес успешную операцию. Точные сроки восстановления игрока не называются, но он точно пропустит еще несколько недель, сообщает TSN.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 31 матч, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Его контракт с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год истекает после окончания сезона-2022/23.