Эвандер Кейн опроверг обвинения в ставках на матчи своей команды

Нападающий «Сан-Хосе» Эвандер Кейн ответил на обвинения жены, которая сообщила, что хоккеист делал ставки на матчи своей команды.

«Раньше я делал ставки. Тому есть немало доказательств. Ставки играли большую роль в моей жизни в течение целого ряда лет. Могу сказать, что у меня с этим были проблемы в определенные годы на протяжении этого периода. В некоторые моменты они обострялись.

Это ложь. Очень обидно, что так все получилось. Обидно, что были выдвинуты абсолютно ложные обвинения. Как только они появились, я сразу понял, насколько это серьезно. Я не знал, что будет дальше, но был уверен в себе, потому что твердо знаю, что все это неправда. Я всегда знал, что ничего из ее слов не соответствует действительности, но чувствовал спокойствие и уверенность, потому что знаю, что меня оправдают.

Я очень серьезно отношусь к этой ситуации и понимаю, что ставки стали одной из причин, почему я оказался в таком положении. Поэтому я не вернусь к тому периоду, чтобы азартных игр больше не было в моей жизни. Я это понял», — цитирует Кейна русскоязычный сайт НХЛ.

Ранее супруга хоккеиста Анна Кейн в Instagram сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды. В ответ Эвандер обвинил ее в домашнем насилии.

Несколько игроков уже сообщили руководству, что не хотят быть частью «Акул» в будущем, если Кейн останется в клубе.

Соглашение форварда с кэпхитом 7 миллионов долларов в год рассчитано до конца сезона-2024/25.