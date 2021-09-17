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«Чикаго» отклонил три варианта дизайна шлема Флери из-за расовой напряженности

20:10
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Художник Стефан Бержерон рассказал о трудностях при создании дизайна маски голкипера «Чикаго» Марка-Андре Флери.

«Три концепции были отклонены командой из-за расовой напряженности. Многие элементы, связанные с коренными жителями, не могут быть изображены на масках «Чикаго», что сильно ограничивает мои творческие способности», — цитирует  Бержерона Goalie Gear Nerd в Twitter.

Ранее Флери был обменян в «Чикаго» из «Вегаса». В качестве компенсации «Рыцари» получили проспекта Микаэля Хаккарайнена.

В минувшем сезоне Флери стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. Голкипер сыграл 26-10-0 при 1,98 в среднем пропущенных гола, 92,8% сэйвов и шести шатаутах. В 16 матчах плей-офф он сыграл 9-7 при 2,04 гола и 91,8% сэйвов.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GoalieGearNerd/status/1438825832970133504

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Александр Кравченко все материалы автора

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