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В НХЛ рассказали о желании провести матч «Вашингтона» в России

19:48
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли рассказал о возможных мероприятиях лиги в России.

«Можно ждать каких-то мероприятий НХЛ в России? Это одна из тем, которые открыты для обсуждения. Пару лет назад, еще до пандемии, мы рассматривали возможность привезти в Россию «Вашингтон Кэпиталз». Полагаю, вскоре будет шанс вернуться к этому вопросу. Будут это матчи против команд КХЛ или что-то другое, мы пока не определились. У нас есть опыт встречи «Каролины» с одной из команд КХЛ, которую «Харрикейнз» рассматривали как предсезонную игру и выставили молодежь, а их соперник воспринял куда более серьезно. Так что надо подумать о формате, но это действительно идея, которая нас занимает», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне «Вашингтон» в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Бостону» со счетом 1-4.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/bill-daly-vernemsja-k-idee-privezti-washington-v-rossiju/c-326181240

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Александр Кравченко все материалы автора

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