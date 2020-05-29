«Эта новость очень нас расстроила». Жена Малкина рассказала про ограбление дома агента хоккеиста

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала про ограбление дома агента своего мужа Геннадия Ушакова.

— Нас очень расстроила новость про ограбление дома Геннадия Ушакова. Он уже почти член семьи. Поддерживает Женю постоянно, приезжает раза четыре за сезон. Жаль, что подарок — перстень за победу в Кубке Стэнли — украли. К сожалению, его так и не нашли. Никаких данных нет. (Игорь Рабинер)