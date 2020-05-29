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«Эта новость очень нас расстроила». Жена Малкина рассказала про ограбление дома агента хоккеиста

22:10
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото Instagram.
Евгений Малкин и Анна Кастерова. Фото Instagram.
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Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала про ограбление дома агента своего мужа Геннадия Ушакова.

— Нас очень расстроила новость про ограбление дома Геннадия Ушакова. Он уже почти член семьи. Поддерживает Женю постоянно, приезжает раза четыре за сезон. Жаль, что подарок — перстень за победу в Кубке Стэнли — украли. К сожалению, его так и не нашли. Никаких данных нет. (Игорь Рабинер)

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=VNhJ9dgbDMI

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