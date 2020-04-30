Обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Николай Хабибулин в беседе на YouTube-канале «СЭ» рассказал о разнице в эпохах и эволюции вратарского мастерства.

— Насколько велика разница в технике и мастерстве между вами 17-летним, и нынешними ведущими вратарями этого возраста?

— Если взять любого вратаря молодежной сборной и отправить чего в чемпионат СССР, то он был бы там лучшим 10 лет подряд. Или парня из российского фарм-клуба в НХЛ 80-х, он бы там выиграл «Везину», и не одну. Когда я рос, смотрел за другими вратарями и пытался повторить это. Когда приехал в Канаду, первый тренер был местным. Он работал над психологией и заставлял больше играть на ногах. Но потом через два года, когда переехали в «Финикс», мы взяли в тренеры Бенуа Аллера, который сейчас работает в «Рейнджерс». Он пришел перед сезоном 1997/98 и сказал: «Я смотрел твои игры, ты — классный вратарь, но иди садись, я тебе все покажу». И начал рассказывать — тут ты слишком далеко выкатился, тут ты слишком открылся: «Если тебе забивают гол, это должен быть какой-то по-настоящему классный бросок, а не чтобы шайба залетела через тебя в какую-то дырку».

Первый сезон с ним получился скомканным, а вот во втором пошло. Он изменил мою игру и, наверное, окончательно сформировал мой стиль. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Николай Хабибулин: неизвестные факты его карьеры в НХЛ