Супруга российского нападающего «Сент-Луиса» и обладателя Кубка Стэнли-2019 Владимира Тарасенко Яна опубликовала в своем Instagram фотографию с мужем, который ранее перенес операцию на левом плече.

Тарасенко был травмирован в ходе единоборства с защитником «Лос-Анджелеса» Шоном Уокером. Повреждение привело к рецидиву.

«Ему даже не нужен костюм на Хэллоуин. Операция прошла хорошо . Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться», — подписала фото Яна.

В текущем сезоне Тарасенко провел 10 матчей за «Блюз» и набрал 10 (3+7) очков.

Яна и Владимир вместе с 2015 года. Пара воспитывает двух сыновей.

Владимир Тарасенко перенес операцию на плече