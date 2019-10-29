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Владимир Тарасенко успешно перенес операцию

18:55

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко утром успешно перенес операцию, информирует пресс-служба клуба. Об этом сообщил генеральный мененджер клуба Дуг Армстронг. Срок восстановления займет минимум пять месяцев.

Тарасенко был травмирован в ходе единоборства с защитником «Лос-Анджелеса» Шоном Уокером, где было задействовано его левое плечо.

В апреле 2018 года Тарасенко сделали операцию на левом плече, после которой началось долгое восстановление. Спустя четыре месяца нападающий приступил к тренировкам на льду, а еще спустя полтора провел полноценный матч за «Блюз».

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко принял участие в 10 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков.

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