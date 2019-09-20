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Экс-промоутер ночного клуба — об Овечкине: «Наша звезда не привык платить за себя»

14:53
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Бывший совладелец и генеральный промоутер крупного московского ночного клуба Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как организовывал вечерники для нападающего сборной России и «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, что с 2001 по 2005 год Овечкин выступал в московском «Динамо».

— Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина, — цитирует «Матч ТВ» Лобджанидзе. — Как это происходит? Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке.

Платил ли он за это? К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI1080324_Eks_promouter_moskovskogo_nochnogo_kluba__ob_Ovechkine_Nasha_zvezda_ne_privyk_platit_gde_libo_za_seba_Schitajet_chto_vse_jemu_dolzhny

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