Бывший совладелец и генеральный промоутер крупного московского ночного клуба Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как организовывал вечерники для нападающего сборной России и «Вашингтона» Александра Овечкина. Напомним, что с 2001 по 2005 год Овечкин выступал в московском «Динамо».

— Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина, — цитирует «Матч ТВ» Лобджанидзе. — Как это происходит? Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке.

Платил ли он за это? К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца.