Экс-нападающий «Амура» обвинил тренера «Калгари» в расизме

Экс-нападающий «Амура» Аким Алиу рассказал о проявлениях расизма со стороны главного тренера «Калгари» Билла Питерса. Они работали вместе в клубе АХЛ «Рокфорд АйсХогс», который является фарм-клубом «Чикаго».

— Не особо удивляет то, что мы слышим о Бэбкоке. Как говорится, яблоко от яблони. То же самое с его протеже в YYC (так называется аэропорт в Калгари, — Прим. «СЭ»), — написал Алиу в Twitter. - Несколько раз он оскорбил меня словом на букву N. Это произошло в раздевалке в мой первый год. Ему не понравилась музыка, которую я выбрал. Потом он написал генеральному директору «Чикаго» Джону МакДоноу и генеральному директору Стэну Боумену, чтобы меня отправили в Лигу Восточного Побережья.